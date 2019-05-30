Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»РИА Новости 18:18

с чего всё началось

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Шоу-бизнес О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.

Экономика «Росатом» прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Путешествия Россия оказалась среди самых посещаемых стран Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO).

Происшествия Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Футбол Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.

Шоу-бизнес Об уходе Дроздовой рассказал Певцов Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.

Происшествия Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.

Политика Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.

Здоровье Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.

Политика The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Здоровье В России расширят перечень продуктов с маркировкой «Светофор» Роспотребнадзор предложил расширить перечень продуктов питания с цветовой маркировкой «Светофор», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Политика Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.

Общество Самоуправство чиновников на годы отсрочило сдачу в эксплуатацию Дома культуры в Вилюйске В Вилюйске на протяжении более трех лет ведется строительство Дворца культуры, стоимость которого постоянно возрастает, траты из местного бюджета увеличиваются, а на его завершение уже объявлено четыре аукциона.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж» «Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.

Космос Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник "Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.

Космос Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник "Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.

Армия и оружие Названы возможные причины крушения Ми-8 В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса» Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.