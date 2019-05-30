Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»РИА Новости 18:18
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в стране, в том числе досрочные выборы в Верховную раду, сообщается на сайте главы государства.РБК14:05
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Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Экономика
«Росатом» прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций
Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Путешествия
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Россия попала в рейтинг топ-20 самых посещаемых стран, составленный Всемирной туристской организацией (UNWTO).
Обновлено в 06:12
Культура
Работы Оскара Рабина из частных собраний представили на выставке в Париже
Работы мастера из своих собраний предоставили друзья мэтра, русские и французские коллекционеры.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде
Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49
Здоровье
В России расширят перечень продуктов с маркировкой «Светофор»
Роспотребнадзор предложил расширить перечень продуктов питания с цветовой маркировкой «Светофор», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:29
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Общество
Самоуправство чиновников на годы отсрочило сдачу в эксплуатацию Дома культуры в Вилюйске
В Вилюйске на протяжении более трех лет ведется строительство Дворца культуры, стоимость которого постоянно возрастает, траты из местного бюджета увеличиваются, а на его завершение уже объявлено четыре аукциона.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Космос
Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник
"Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.
Обновлено в 16:57
Космос
Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник
"Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Общество
Качество спермы москвичей шокировало: что показало исследование западных ученых
Швейцарские ученые выяснили, что у большей половины молодых мужчин их страны очень плохое качество спермы.
Обновлено в 09:57
Игры
Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для ПК
Обновлено в 14:00