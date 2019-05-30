Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войнРИА Новости 18:18
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в стране, в том числе досрочные выборы в Верховную раду, сообщается на сайте главы государства.РБК14:05
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Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
Обновлено в 20:37
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено в 20:16
Политика
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией
Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено в 22:23
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено в 22:00
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.
Обновлено в 09:59
Футбол
Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки
Сборная Колумбии на групповом этапе Кубка Америки сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.
Обновлено в 18:21
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Футбол
Орлов: «Не думаю, что Дзюба уедет в Англию»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в чемпионат Англии.
Обновлено в 14:44
Общество
Сын Виктора Черепкова стал вице-мэром Владивостока
31 мая Черепков-младший преступил к обязанностям Как сообщила пресс-служба мэрии, к обязанностям заместителя главы Владивостока 31 мая приступил Владимир Черепков.
Обновлено в 20:59
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Политика
В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте
Обновлено в 10:13
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Наука
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Обновлено в 12:06
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено в 14:44
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 22:14
Здоровье
Во Владивостоке в популярном пит-стопе горожан кормили опасной шаурмой
Как позже выяснили специалисты Роспотребнадзора, киоск с шаурмой и беляшами действительно работал с грубыми нарушениями, которые могли стоить жизни и здоровья большого числа людей.
Обновлено в 20:38
Политика
Арабские страны обсуждают в Мекке политику против Ирана
Как заявил перед началом саммита король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, монархия призывает обсудить "агрессивные" намерения Тегерана и их "последствия" для региона.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16