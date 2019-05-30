Зеленский заявил о ведении Киевом двух войнРИА Новости 18:18

с чего всё началось

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Политика Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

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Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.

Политика Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.

Общество Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Происшествия В Новокузнецке разбушевалась непогода Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.

Футбол Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки Сборная Колумбии на групповом этапе Кубка Америки сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Футбол Орлов: «Не думаю, что Дзюба уедет в Англию» Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в чемпионат Англии.

Общество Сын Виктора Черепкова стал вице-мэром Владивостока 31 мая Черепков-младший преступил к обязанностям Как сообщила пресс-служба мэрии, к обязанностям заместителя главы Владивостока 31 мая приступил Владимир Черепков.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.

Политика В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Транспорт Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Экономика Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.

Финансы В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.

Здоровье Во Владивостоке в популярном пит-стопе горожан кормили опасной шаурмой Как позже выяснили специалисты Роспотребнадзора, киоск с шаурмой и беляшами действительно работал с грубыми нарушениями, которые могли стоить жизни и здоровья большого числа людей.