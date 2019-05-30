Политика

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войнРИА Новости 18:18

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в стране, в том числе досрочные выборы в Верховную раду, сообщается
 на сайте главы государства.
РБК14:05

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Украина ведет две войны, заявил Зеленский

Газета.Ru22:45

Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн

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Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

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Зеленский попросил Сенат США усилить давление на Россию

Rambler News Service11:40
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Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

Обновлено в 20:37
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Кино

Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено в 20:16
Политика

Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено в 22:23
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено в 22:00
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Новокузнецке разбушевалась непогода

Новокузнечане сообщают о повсеместно поваленных деревьях, в том числе и на машины, сорванных баннерах и прочих разрушениях.
Обновлено в 09:59
Футбол

Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки

Сборная Колумбии на групповом этапе Кубка Америки сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.
Обновлено в 18:21
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Футбол

Орлов: «Не думаю, что Дзюба уедет в Англию»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в чемпионат Англии.
Обновлено в 14:44
Общество

Сын Виктора Черепкова стал вице-мэром Владивостока

31 мая Черепков-младший преступил к обязанностям Как сообщила пресс-служба мэрии, к обязанностям заместителя главы Владивостока 31 мая приступил Владимир Черепков.
Обновлено в 20:59
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Политика

В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено в 10:13
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Обновлено в 12:06
Экономика

Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
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Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

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Финансы

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
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Во Владивостоке в популярном пит-стопе горожан кормили опасной шаурмой

Как позже выяснили специалисты Роспотребнадзора, киоск с шаурмой и беляшами действительно работал с грубыми нарушениями, которые могли стоить жизни и здоровья большого числа людей.
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Политика

Арабские страны обсуждают в Мекке политику против Ирана

Как заявил перед началом саммита король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, монархия призывает обсудить "агрессивные" намерения Тегерана и их "последствия" для региона.
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Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

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