Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для КиеваRT на русском 10:54
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом». Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя жителей столицы с годовщиной основания города.
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с чего всё началось
Поздравляя жителей столицы с очередной годовщиной города, украинский лидер написал в фейсбуке, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".РИА Новости09:23
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