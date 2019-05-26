Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для КиеваRT на русском 10:54

с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом». Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя жителей столицы с годовщиной основания города.

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

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