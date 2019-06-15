Политика
Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряковРБК вчера в 19:20
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации украинского лидера.
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Зеленский заявил о скором освобождении задержанных в Керченском проливе моряков
Газета.Ruвчера в 17:52
Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»
Взгляд.рувчера в 14:10
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Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году
Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
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Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
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Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
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Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
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В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер
Обновлено вчера в 11:46
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Здоровье
Диетологи рассказали об опасных свойствах томатного сока
Например, томатный сок может стать опасным для фигуры.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Бенфика» хочет купить форварда «Реала»
"Бенфика" в минувшем сезоне стала чемпионом Португалии, набрав 87 очков. Ранее сообщалось, что "Бенфика" не будет отдавать хавбека "Реалу".
Обновлено в 00:26
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Космос
В Ботаническом саду выросли «цветы-космонавты»
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено вчера в 02:22
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019
Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Московской области в городском округе Солнечногорск легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку.
Обновлено вчера в 15:20