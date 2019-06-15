Политика

Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряковРБК вчера в 19:20

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации украинского лидера.
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Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков

РБКвчера в 19:20

Зеленский: Россия скоро освободит украинских моряков

Росбалтвчера в 17:25

Зеленский заявил о скором освобождении задержанных в Керченском проливе моряков

Газета.Ruвчера в 17:52

Зеленский уверен в скором освобождении задержанных в Керченском проливе украинских моряков

РЕН ТВвчера в 17:49

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Lenta.ruвчера в 17:57

Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»

Взгляд.рувчера в 14:10

Зеленский встретился с семьями задержанных моряков

RT на русскомвчера в 13:52
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Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

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Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
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Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено 13 июня в 22:36
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Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году

Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.
Обновлено вчера в 21:54
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия

Пензенский губернатор призвал мирно решить конфликт в Чемодановке

Обновлено в 00:36
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept

Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса

На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено вчера в 11:46
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Здоровье

Диетологи рассказали об опасных свойствах томатного сока

Например, томатный сок может стать опасным для фигуры.
Обновлено в 00:48
Футбол

«Бенфика» хочет купить форварда «Реала»

"Бенфика" в минувшем сезоне стала чемпионом Португалии, набрав 87 очков. Ранее сообщалось, что "Бенфика" не будет отдавать хавбека "Реалу".
Обновлено в 00:26
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Космос

В Ботаническом саду выросли «цветы-космонавты»

Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Обновлено вчера в 02:22
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Футбол

Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019

Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Московской области в городском округе Солнечногорск легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку.
Обновлено вчера в 15:20
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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