Политика
Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряковLife.ru вчера в 18:45
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с семьями задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков заявил о своей уверенности в их скором освобождении и возвращении на родину.
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Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»
Взгляд.рувчера в 14:10
Зеленский заявил о скором освобождении задержанных в Керченском проливе моряков
Газета.Ruвчера в 17:52
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:10, Вашингтон
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