Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»РИА Новости 08:47
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Sun.
Обновлено в 23:22
Общество
Еще три сахалинских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
Еще трое сахалинских выпускников написали экзамен по русскому языку и физике на 100 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.
Обновлено в 21:13
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.
Обновлено в 23:12
Авто
Озвучены цены на обновленный Subaru Outback в России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Политика
Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году
Организация покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе 2018 года стоила порядка $20 млн.
Обновлено в 22:36
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Белорусский комик Вадим Галыгин рассказал, что стал отцом в третий раз. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено в 21:32
Общество
В Японии одобрили запрет на физическое наказание детей
Поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года, вводится полный запрет на физическое наказание несовершеннолетних.
Обновлено в 23:20
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено в 20:10
Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено в 17:19
Происшествия
В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей
Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:31
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено в 21:47
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Обновлено в 14:52
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 15:43