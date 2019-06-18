Политика

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»РИА Новости 08:47

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
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Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку-2»

РБК10:01

У Киева и Берлина возникли разногласия по «Северному потоку—2»

Газета.Ru09:22

Зеленский схлестнулся с Германией из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru08:27

Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»

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Зеленский отметил различия позиций Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2»

RT на русском08:28

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»

РИА Новости08:47

Меркель: «Северный поток - 2» и сохранение транзита через Украину тесно взаимосвязаны

ТАСС08:49
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Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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Футбол

Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре

Обновлено в 04:32
Политика

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину

Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Sun.
Обновлено в 23:22
Общество

Еще три сахалинских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Еще трое сахалинских выпускников написали экзамен по русскому языку и физике на 100 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.
Обновлено в 21:13
Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.
Обновлено в 23:12
Авто

Озвучены цены на обновленный Subaru Outback в России

Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Власти отрицают массовый въезд цыган в Волгоградскую область

Обновлено в 10:52
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Организация покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе 2018 года стоила порядка $20 млн.
Обновлено в 22:36
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Белорусский комик Вадим Галыгин рассказал, что стал отцом в третий раз. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено в 21:32
Общество

В Японии одобрили запрет на физическое наказание детей

Поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года, вводится полный запрет на физическое наказание несовершеннолетних.
Обновлено в 23:20
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Обновлено в 20:10
Политика

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Происшествия

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Таиланд

Обновлено в 04:02
Гаджеты

Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске

Обновлено в 08:23
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей

Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:31
Общество

Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено в 21:47
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Обновлено в 14:52
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 15:43
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