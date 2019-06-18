Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»РИА Новости 08:47
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
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Происшествия
В кемеровском аэропорту приземлился самолет НАТО
Обновлено в 11:05
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Общество
Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище
Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.
Обновлено в 09:01
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Англии ураганный ветер унес батут с детьми в лес
В Великобритании сильный порыв ветра унес батут с детьми в лес. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Инцидент произошел в графстве Йоркшир.
Обновлено в 10:19
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Политика
Рябков прокомментировал наращивание Ираном производства урана
Москва понимает мотивы, которые толкают Иран на возможное наращивание производства низкообогащенного урана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:35
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Музыка
Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт
Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны года
Первую тройку лучших смартфонов составили модели от Samsung — Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9. Рейтинг смартфонов составило Роскачество совместно с международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT).
Обновлено в 02:30
Общество
Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»
Московский "Локомотив" приобрел защитника "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии Мурильо.
Обновлено в 09:41
Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Технологии
«Ленэнерго» запустило онлайн-сервис для подключения к электросетям
ПАО "Ленэнерго" в тестовом режиме запустило "корпоративную геоинформационную систему" (КГИС), которая, должна сократить время технологического присоединения к сетям.
Обновлено в 10:54
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил, может ли дума отправить его в отставку
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский впервые прокомментировал информацию о намерении группы депутатов городской думы поднять вопрос о его досрочной отставке.
Обновлено в 10:38
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия
СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00