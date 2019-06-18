Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»РИА Новости 08:47

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»

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