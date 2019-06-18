Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»РИА Новости 08:47
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве
Обновлено в 12:58
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Политика
Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности
Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям».
Обновлено в 06:33
Футбол
БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов
УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Политика
МВД призвало провести ревизию ПДД
МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Авто
АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4
Российский автогигант «АвтоВАЗ» сообщил автолюбителям нашей страны приятную новость.
Обновлено в 05:14
Теннис
Федерер вышел во второй круг турнира в Халле
Швейцарец Роджер Федерер стартовал с победы на теннисном турнире в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Обновлено в 13:21
Транспорт
Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев
Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Спорт
Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Футбол
Андрес Понсе: «„Ахмат“ — большой клуб, здесь я могу прогрессировать»
«Ахмат» — отличная команда, которая борется за высокие места. Своим выступлением в премьер-лиге клуб заслужил уважение, с ним считаются.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Швеции над зданием администрации подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тебю подняли флаг Советского Союза, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Зеленский призвал агитирующих снять санкции с России побывать в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский призвал тех, кто агитирует за снятие санкций с России, побывать в Донбассе и лично убедиться в последствиях войны.
Обновлено в 08:24
Интернет
В работе Google по всему миру произошёл сбой
В работе поисковой системы Google произошёл сбой. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран.
Обновлено в 11:43
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Прикамье убили 19-летнюю студентку-трансгендера
В Пермском крае убили девушку-трансгендера. По данным портала 59.ру, жертвой преступления стал 19-летний студент фармакадемии.
Обновлено в 03:46
Футбол
Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»
Обновлено в 13:50
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02