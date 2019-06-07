Армия и оружие

Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами ДонбассаИзвестия 07:50

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
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Зеленский отреагировал на новое обострение на Донбассе

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:20, Ашберн
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Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
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Американский военный корабль попытался протаранить российский эсминец. Видео

По имеющимся данным, именно экипаж американского крейсера резко сменил курс, едва не столкнувшись с российским военным морским судном, при этом, по некоторой информации, тарана удалось избежать лишь чудом – расстояние между двумя кораблями в критический момент составило порядка 15 метров.
Обновлено в 09:57
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Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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Авто

BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7

BMW отзывает в России кроссоверы BMW X7, реализованные на рынке в период с мая по апрель текущего года.
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Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

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Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
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Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
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Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»

Задержанный корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов прошёл медицинское освидетельствование, но при этом отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
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Сын Яны Рудковской начал подготовку к рождению сестры

Сегодня сын фигуриста и Яны Рудковской откровенно признался, что не может дождаться, когда же у него появится младшая сестренка.
Обновлено в 13:00
Политика

Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери

Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:04
Политика

Суд Украины арестовал российские «Русланы»

В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
Политика

Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:32
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным

Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:56
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В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
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Xiaomi Mi Band 4 стал доступен для предзаказа

Новая четвертая версия фитнес браслета Xiaomi Mi Band уже доступна для предварительного заказа в Индии.
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Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
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Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено 05 июня в 04:32
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
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