Армия и оружие
Зеленский заявил о причастности России к обострению в ДонбассеRT на русском 11:58
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса. Он утверждает, что использовались запрещённые Минскими соглашениями средства. По мнению украинского лидера, это свидетельствует о "потере контроля" Россией над некими наёмниками.
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