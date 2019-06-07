Зеленский заявил о причастности России к обострению в ДонбассеRT на русском 11:58

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса. Он утверждает, что использовались запрещённые Минскими соглашениями средства. По мнению украинского лидера, это свидетельствует о "потере контроля" Россией над некими наёмниками.

Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

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