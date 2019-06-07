Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами ДонбассаИзвестия 07:50

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Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

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