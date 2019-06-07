Армия и оружие

Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами ДонбассаИзвестия 07:50

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
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