Армия и оружие
Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами ДонбассаИзвестия 07:50
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
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Интернет
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Политика
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Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
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Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».
Обновлено в 09:39
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В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
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Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
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Обновлено в 09:36
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Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
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Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
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Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики
Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
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Адвокат Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат продюсера Бари Алибасова Сергей Жорин опубликовал фотографии семилетней давности.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
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Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить
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Мэрия испанской Барселоны выдала разрешение на продолжение строительства знаменитого собора Саграда Фамилия.
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Напомним, ранее СМИ писали о том, что ФСБ несколько месяцев назад направила «Яндекс» запрос о предоставлении ключей шифрования пользовательских данных сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».
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Вилкул в компании Кернеса объявил о слиянии «Оппоблока» с «партией мэров»
Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул написал 7 июня на своей странице в Facebook, что его партия договорилась об объединении перед выборами с рядом других организаций Ранее сообщалось, что "Оппоблок" так и не договорился о союзе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" и пойдет на выборы самостоятельно.
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