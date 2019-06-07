Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами ДонбассаИзвестия 07:50

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Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

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Происшествия Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.

Общество Улицы Севастополя затопило после сильного ливня В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.

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Общество Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".

Игры Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.

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Происшествия В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».

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Наука Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.

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