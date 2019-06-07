Армия и оружие

Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами ДонбассаИзвестия 07:50

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
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Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса

Известия07:50

Зеленский надеется, что Россия погасит обострение вооружённого конфликта в Донбассе. По его словам, минувшей ночью там работала артиллерия

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении обстановки в Донбассе

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Зеленский отреагировал на новое обострение на Донбассе

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Зеленский обвинил Россию в убийстве украинских солдат

Царьград03:19

Зеленский рассказал о потерянном Россией контроле над ополченцами

Lenta.ru05:50

Зеленский: Россия потеряла контроль над «подразделениями» республик Донбасса

Росбалт02:53
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Общество

В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Происшествия

Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба

Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке

Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 06:41
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Политика

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство

Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 07:06
Наука

Компьютерный алгоритм научился предсказывать будущий успех кинозвезд

Обновлено вчера в 09:26
Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара

Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Футбол

Стал известен календарь 1-го тура РПЛ

Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

Калви не приедет на форум в Петербурге

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика

ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга

ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Кино

Стало известно, когда выйдет экранизация Uncharted с Томом Холландом

Обновлено в 08:00
Авто

Названы самые защищенные автомобили от угона в России

При исследовании было протестировано 10 автомобилей, которые наиболее часто страхуют по Каско.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа

6 июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания намерена войти в проект Marine 12 в Конго (оператор — Eni), доля компании может составить 25%.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова

Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 06:44
Общество

Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 06:59
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Наука

Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками

Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
Обновлено в 03:50
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Футбол

«Реал» презентовал новую домашнюю форму

«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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