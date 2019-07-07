Политика
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы ЛуганскойRT на русском 15:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
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Политика
Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»
"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.
Обновлено в 22:22
Кино
Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney
Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Путешествия
Российские туристы случайно заплыли из Турции в Грецию
Обновлено в 18:28
Футбол
Факел — Торпедо (Москва) 0:1
Обновлено в 13:54
Здоровье
Врачам Алтайского края будут оплачивать аренду жилья и снизят ипотеку
Кадровую проблему власти постепенно решат Оплата аренды жилья и сниженный процент по ипотеке – все это смогут получить молодые алтайские врачи, если переедут работать в муниципалитеты.
Обновлено в 21:11
Политика
Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 18:03
Политика
Стал известен лидер на выборах в Греции
Обновлено в 07:28
Космос
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды
Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38
Интернет
Mozilla может стать «интернет-злодеем года»
Компанию Mozilla номинировали на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 06:01
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено в 15:26
Общество
Три новых министра вошли в правительство Забайкалья
Исполняющий обязанности первого вице-премьера Марат Мирхайдаров 8 июля во время оперативного совещания правительства объявил о назначении сразу трёх новых краевых министров.
Обновлено в 22:38
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Весь мир перерисовывал созданные им iPhone и MacBook — Джони Айв
Джони Айв оставил свою должность в Apple после того, как проработал в Силиконовой долине с 1992 года. Об этом стало известно 28 июня.
Обновлено в 16:18
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Игры
Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях
Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14