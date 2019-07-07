Политика
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы ЛуганскойRT на русском 15:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
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Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Баскетбол
«Майами» и «Детройт» заинтересованы в Расселле Уэстбруке
Обновлено в 15:42
Экономика
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:06
Политика
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Политика
Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией
Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено в 17:01
Футбол
Сборная Бразилии выиграла девятый Кубок Америки в своей истории
В бразильском Рио-де-Жанейро завершился финальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Перу.
Обновлено в 17:58
Футбол
Валерий РЕЙНГОЛЬД: Поводов для паники в рядах «Зенита» не вижу
Команда Сергея Семака лишь эпизодами была слабее "Локомотива" - просто не хватило силёнок в конце матча Чемпион СССР в составе московского "Спартака", обладатель Кубка страны, известный футбольный критик в интервью нашей газете поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между чемпионом страны "Зенитом" и обладателем хрустального трофея "Локомотивом".
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с предложением осудить неонацизм
В воскресенье, 7 июля, Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на заседании отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».
Обновлено в 07:45
Политика
Киселёв анонсировал телемост с Украиной
Ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
Обновлено в 11:52
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Спорт
Женская сборная Испании выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Испании одержала победу над Францией (86:66) в финальном матче чемпионата Европы.
Обновлено в 16:12
Энергетика
Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года
Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14
Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Технологии
Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты
Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00