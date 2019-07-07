Политика

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы ЛуганскойRT на русском 15:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
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Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

RT на русском15:12

Зеленский пообещал восстановить мост в Луганской области

News.ru13:16

Зеленский сказал, при каком условии начнется восстановление моста в Станице Луганской

РЕН ТВ13:31

Зеленский выдвинул ЛНР условие восстановления моста в Станице Луганской

ТАСС13:19

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

РИА Новости13:11

Зеленский назвал условия начала ремонта моста между Украиной и ЛНР

Известия13:04

Зеленский назвал условие восстановление моста, который он показал Туску

Вести.Ru12:55
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Баскетбол

«Майами» и «Детройт» заинтересованы в Расселле Уэстбруке

Обновлено в 15:42
Экономика

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Культура

Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:06
Политика

Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге

Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Политика

Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено в 17:01
Футбол

Сборная Бразилии выиграла девятый Кубок Америки в своей истории

В бразильском Рио-де-Жанейро завершился финальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Перу.
Обновлено в 17:58
Футбол

Валерий РЕЙНГОЛЬД: Поводов для паники в рядах «Зенита» не вижу

Команда Сергея Семака лишь эпизодами была слабее "Локомотива" - просто не хватило силёнок в конце матча Чемпион СССР в составе московского "Спартака", обладатель Кубка страны, известный футбольный критик в интервью нашей газете поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между чемпионом страны "Зенитом" и обладателем хрустального трофея "Локомотивом".
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с предложением осудить неонацизм

В воскресенье, 7 июля, Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на заседании отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».
Обновлено в 07:45
Политика

Киселёв анонсировал телемост с Украиной

Ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
Обновлено в 11:52
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Спорт

Женская сборная Испании выиграла чемпионат Европы

Женская сборная Испании одержала победу над Францией (86:66) в финальном матче чемпионата Европы.
Обновлено в 16:12
Энергетика

Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Авто

В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми

Обновлено в 12:42
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14

Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Технологии

Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты

Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
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