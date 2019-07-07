Политика

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы ЛуганскойRT на русском 15:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской

RT на русском15:12

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

РИА Новости13:11

Зеленский назвал условия начала ремонта моста между Украиной и ЛНР

Известия13:04

Зеленский выдвинул ЛНР условие восстановления моста в Станице Луганской

ТАСС13:19

Зеленский пообещал восстановить мост в Луганской области

News.ru13:16

Зеленский сказал, при каком условии начнется восстановление моста в Станице Луганской

РЕН ТВ13:31

Зеленский назвал условие восстановление моста, который он показал Туску

Вести.Ru12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия

В Мексику не пустили 14 россиян

Обновлено в 14:57
Общество

СМИ узнали о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях

Обновлено в 15:45
Общество

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
Политика

Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность»

Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.
Обновлено в 16:22
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Единоборства

Джонс победил Сантоса в рамках UFC 239

В главном поединке турнира встретились американский боец свободного стиля (MMA) Джон Джонс и бразилец Тиаго Сантос.
Обновлено в 01:28
Технологии

Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?

Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Авто

«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде

Обновлено вчера в 08:58
Политика

Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере

Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Обновлено в 09:51
Политика

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Ленобласти подросток на мотоцикле врезался в электричку

Обновлено в 15:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Происшествия

Петербурженка купила пирожок с опарышами в магазине на Руставели

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»

Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Происшествия

Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб

Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Общество

В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи

Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное