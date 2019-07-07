Политика
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы ЛуганскойRT на русском 15:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Общество
СМИ узнали о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях
Обновлено в 15:45
Политика
Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность»
Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.
Обновлено в 16:22
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Единоборства
Джонс победил Сантоса в рамках UFC 239
В главном поединке турнира встретились американский боец свободного стиля (MMA) Джон Джонс и бразилец Тиаго Сантос.
Обновлено в 01:28
Технологии
Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?
Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Авто
«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен в Гудвуде
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере
Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30