Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле. «Мы легализируем азартные игры, а именно работу в казино в пятизвездочных отелях», — заявил он.

Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры

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