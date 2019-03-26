Политика
Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игрыREGNUM 04:17
Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле. «Мы легализируем азартные игры, а именно работу в казино в пятизвездочных отелях», — заявил он.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено в 11:59
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10
Как и ожидалось, сегодня ночью компания Samsung официально представила смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Гаджеты
Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру
Обновлено в 09:29
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.
Обновлено в 12:47
Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Кино
Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек
Около тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выдвинулись от от его дома в пригородном селе Кой-Таш и направляются в Бишкек.
Обновлено в 12:42
Политика
Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России
Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:52
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей
По словам представители артистки Арама Арчера, певица приедет в столицу Пермского края и споет ее гимн после уточнения рядя деталей, пишет REGNUM.
Обновлено в 06:39
Общество
Собянин попросил москвичей быть осторожными во время грозы
Обновлено в 10:51
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 11:30
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Посольство США похвалило Зеленского за «храбрость»
Посольство США на Украине похвалило президента страны Владимира Зеленского за «храбрость и сдержанность», соответствующее заявление опубликовано в Twitter американской дипмиссии.
Обновлено в 13:02
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза
Офтальмологи Областной клинической больницы №1 провели первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки.
Обновлено в 07:05