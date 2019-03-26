Политика

Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игрыREGNUM 04:17

Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле. «Мы легализируем азартные игры, а именно работу в казино в пятизвездочных отелях», — заявил он.
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«Простые решения и быстрые деньги»: Зеленский объявил о легализации казино

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Зеленский намерен легализовать на Украине казино

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Интерфакс05:27

Зеленский объявил о планах легализовать казино на Украине

РБК04:53

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ТАСС04:50

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РИА Новости04:25

Зеленский легализует казино на Украине

URA.Ru05:14
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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