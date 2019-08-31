Политика
ИзвестияЗеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
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с чего всё началось
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там все должно быть прописано - их язык, вера", - сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен принятый предыдущим украинским парламентом закон об украинском языке.ТАССвчера в 14:22
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Зеленский заявил о необходимости разработки законопроекта о защите прав нацменьшинств
Комсомольская правдавчера в 19:02
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба.
Известия вчера в 22:47
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Политика
Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года
В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан.
ФАН 00:00
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Футбол
Вратарь «Ростова» — о суперсейве Чернова: «One love»
Sportbox.RU вчера в 12:24
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.
Известия 01:41
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Политика
Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Регионом с самыми низкими окладами оказалась Чечня, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей.
Известия 30 августа в 11:05
Происшествия
В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке
Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы вчера в 13:01
Политика
В Донецке состоялось открытие памятника Захарченко
На церемонии открытия бюста выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
RuNews24.ru вчера в 07:22
Здоровье
«Водка лечит…» - народные мифы, которые убивают печень
Еще одним мифом «лечения» печени является миф о голодании.
MedikForum.ru вчера в 21:51
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 30 августа в 21:00
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Кино
«Новая газета» выпустила документальный фильм о теракте в Беслане. 18+
К 15-й годовщине трагедии "Новая газета" выпустила документальный фильм "Школа номер один" (18+).
Вечерний Краснотурьинск вчера в 07:53
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Наука
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус
В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК вчера в 14:39