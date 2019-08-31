с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

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