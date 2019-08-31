Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».
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Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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