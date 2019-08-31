Политика
RT на русскомЗеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».
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Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Известия 19:01
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси
В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.
RuNews24.ru 04:27
Политика
Венесуэла пожалуется в ООН на Колумбию за поддержку террористов
Правительство Венесуэлы обратится в ООН в связи с предоставлением Колумбией помощи террористам, которые планировали взрывы в Каракасе и других городах страны.
ТАСС 16:55
Политика
В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru 17:15
Политика
Британцы выйдут протестовать против приостановки работы парламента
Жители Великобритании намерены организовать акции протеста, чтобы выразить своё несогласие с планами премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента.
News.ru 04:19
Баскетбол
Начало надежд. Сборная России выиграла первый матч на чемпионате мира
Воронцевич без превышения частоты пульса точно оформил штрафные, одновременно положив конец этому матчу и успешному началу сборной на турнире в Китае.
Sportbox.RU 17:40
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Футбол
Неймар не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно
Стало известно, какое будущее ждет Неймара в "ПСЖ", передает RMC Sport.
Газета.Ru 19:50
Политика
Зеленский предложил построить «мемориал примирения» с Польшей
Напомним, 11 июля 2019 г. президент Польши Анджей Дуда в эфире Polske Radio сообщил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания отношений между странами.
REGNUM 10:27
Футбол
Дубль Шомуродова принес ФК «Ростов» победу над «Локомотивом»
Футбольному клубу «Ростов» в субботу удалось вырвать победу у «Локомотива» со счетом 1:2, сообщается на сайте ростовского клуба.
Rostov gazeta 11:45
Политика
Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что информация о финансировании партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, будет обнародована.
Газета.Ru 19:45
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета 06:36
Происшествия
При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот
В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.
Коммерсантъ 06:50
Здоровье
При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают
Человеку с небольшой гипертензией лекарства могут принести больше вреда, чем пользы, таково мнение исследователей из Великобритании.
MedikForum.ru вчера в 14:57
Армия и оружие
Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация военных планов США в космосе может сделать ядерное разоружение практически невозможным.
Вести.Ru 07:06
Космос
У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну
МИР 24 вчера в 05:03
Здоровье
Медики предупредили об опасности сезонных отравлений
Следует особое внимание обратить на хранение грибов и ягод. Медики предупреждают, что длительное хранение продуктов чревато отравлениями.
OAnews 10:25
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Общество
Магнитная буря накроет Землю 1 сентября
«Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2 – малые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.
Sibnet Новости 06:53
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева
Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.
Эхо Москвы 19:08
Авто
Стало известно, как менялись цены на LADA 4-4 за два года
Discover24 03:00
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29