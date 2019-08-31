Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств

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