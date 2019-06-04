Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»Интерфакс 15:11

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействия строительству газопровода "Северный поток 2".

Политика МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17 МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.

Общество ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Футбол Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус» Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.

Шоу-бизнес Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.

Происшествия Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Шоу-бизнес Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.

Происшествия В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.

Происшествия Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

Происшествия МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия» Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.

Происшествия На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авто Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.

Экономика Синагога вошла в программу Международного экономического форума Экскурсия в Синагогу станет одним из пунктов программы Международного экономического форума, который начнется в нашем городе 6 июня.