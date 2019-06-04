Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»Интерфакс 15:11

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействия строительству газопровода "Северный поток 2".
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Зеленский выступил против строительства «Северного потока — 2»

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Газета.Ru17:31

Зеленский выступил за совместные действия Киева и Варшавы против «Северного потока - 2»

ТАСС14:45

Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»

ФАН15:19

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Интерфакс15:11

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»

РБК15:46

Зеленский выступил за совместные действия Киева и Варшавы против «Северного потока – 2»

Говорит Москва14:50
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль

Обновлено в 14:46
Политика

МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17

МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Общество

ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии

Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной

В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Футбол

Промес уверен, что вернется в «Спартак»

Обновлено в 04:26
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой

Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Наука

Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем

Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Экономика

Синагога вошла в программу Международного экономического форума

Экскурсия в Синагогу станет одним из пунктов программы Международного экономического форума, который начнется в нашем городе 6 июня.
Обновлено в 10:52
Наука

Стволовые клетки помогают восстановить обоняние

Обновлено вчера в 02:36
Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено в 14:50
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