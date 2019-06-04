Зеленский выступил против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 17:57

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Политика Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Футбол Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала» Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.

Политика Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией «Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.

Политика Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин 6 июня в Москве обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба кабмина.

Футбол Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Музыка Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.

Шоу-бизнес Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.

Общество Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации Причинами скорого коллапса называются изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Трамп не исключил военной операции США против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.

Общество Эксперты назвали самые полезные ягоды Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.

Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Шоу-бизнес Анна Михалкова пожаловалась на недовольных подписчиков в Instagram Отечественная актриса Анна Михалкова пожаловалась на вечно недовольных подписчиков в Instagram.

Шоу-бизнес Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына 4 июня в семье Водяновой отмечается двойной праздник — в этот день родился и Антуан, и их с Натальей младший сын Роман, которому в этом году исполнилось 2 года.

Шоу-бизнес Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.