Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»Lenta.ru вчера в 17:57

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».
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«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку - 2"», - цитирует «Интерфакс-Украина
» Зеленского.
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Зеленский собрался противодействовать «Северному потоку-2»

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