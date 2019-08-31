с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

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Армия и оружие Сегодня исполнилось 80 лет с начала Второй мировой войны Сегодня в разных странах мира вспоминают печальную дату – 80-летие с начала Второй мировой войны.

Общество МАКС-2019 посетили за день рекордные 203 тыс. человек XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском в эту субботу посетили 203 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Общество Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

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Политика Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера Ангела Меркель рассказала, чем планирует заняться после того, как покинет пост канцлера Германии.

Здоровье Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

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Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Происшествия В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минино девочку перевезли в Москву Пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино в Подмосковье 12-летнюю девочку доставили из Клинской больницы на лечение в Москву.

Общество Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян "С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

Политика «Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд «Рособоронэкспорт» с начала 2019 года поставил на экспорт продукции военного назначения на $8,5 млрд.

Политика Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Гаджеты Европейскую версию смартфона Xiaomi CC 9 представят в скором времени В каталоге сертифицированных мобильных устройств Google размещена информация о европейской версии смартфона модели Xiaomi CC 9. Новинку презентуют в скором времени, считает Мишаль Рахман, глава популярного интернет-ресурса XDA Developer.

Политика Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

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Финансы Рубль в сентябре: есть ли основание для паники Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.