Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

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