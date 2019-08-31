Политика
ИзвестияЗеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
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с чего всё началось
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там все должно быть прописано - их язык, вера", - сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен принятый предыдущим украинским парламентом закон об украинском языке.ТАССвчера в 14:22
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Шоу-бизнес
Певица Валерия до сих пор не может поверить в смерть Иосифа Кобзона
Bimru.ru вчера в 08:30
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ вчера в 13:17
Общество
Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу
С 1 сентября в России вступает в силу закон о борьбе с перекупщиками театральных билетов. Документ прописывает процедуру реализации билетов.
Известия 02:09
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
Российская газета 04:12
Общество
Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч
Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 01:51
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Алена Бабенко показала идиллию на совместном фото с мужем
Актриса Алена Бабенко поделилась в Instagram совместным фото с мужем Эдуардом Субочем. Снимок подписан только смайликом в виде сердечка.
Discover24 04:18
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.
РБК вчера в 17:24
Единоборства
Вейли Жанг: Подерусь с Сехудо, если он сменит пол
Allboxing.ru 03:55
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Общество
Иголку в покупном шашлыке нашла жительница Кузбасса
Газета.Ru 03:57
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News вчера в 00:30
Наука
В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека
Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант вчера в 10:02
Происшествия
В Башкирии арестована женщина, сознавшаяся в убийстве своего ребенка
Как считает следствие, ребенка убила его мать и закопала тело. Она была задержана и созналась в убийстве.
Интерфакс - Россия 05:20
Космос
В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал в космос
В Антарктиде учеными обнаружен неизвестный пока огромный прибор, во многом напоминающий мощный прожектор, который передаёт таинственные сигналы.
Ugpressa.ru 00:58
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Политика
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
Пятый канал вчера в 09:49
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Музыка
Чарли ХСХ и Haim выпустили теплый сингл
Чарли XCX и трио Haim выпустили 30 августа 2019 года совместную песню "Warm".
ИА InterMedia 03:40