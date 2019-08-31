Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
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"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там все должно быть прописано - их язык, вера", - сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1
", отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен принятый предыдущим украинским парламентом закон об украинском языке.
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