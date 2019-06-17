Политика
Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и ЛуганскомКапитал страны вчера в 17:50
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
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