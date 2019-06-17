Политика

Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и ЛуганскомКапитал страны вчера в 17:50

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Говорит Москвавчера в 12:43

Зеленский указал Макрону на ошибку

Газета.Ruвчера в 15:52

Зеленский указал на ошибку Макрона

Lenta.ruвчера в 14:24

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

РБКвчера в 14:23

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

РИА Новостивчера в 18:22

Зеленский признал неготовность Украины к диалогу с ДНР и ЛНР

Известиявчера в 12:33

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

RT на русскомвчера в 12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Элтон Джон встретится с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено вчера в 18:42
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Кузбасскую шашлычную арестовали за долги

Приставы опечатали здание шашлычной, владелец которой отказался погасить долг по аренде.
Обновлено в 00:19
Музыка

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено вчера в 19:45
Культура

Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом

Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Наука

Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество

Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Отмена сроков давности для налоговых преступлений

Вкратце напомним: ВС предложил считать налоговые преступления длящимися, пока недоимка и штраф не будет уплачены.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии

Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов

Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки

Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД

Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Зеленский надеется на поддержку Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Спорт

Черемисинов принес России медаль чемпионата Европы по фехтованию

Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложено на год

Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено вчера в 03:12
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное