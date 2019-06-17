Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и ЛуганскомRT на русском 12:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
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Политолог объяснил позицию Зеленского по переговорам с ДНР и ЛНР

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Зеленский признал неготовность Украины к диалогу с ДНР и ЛНР

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Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

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Эксперт оценил слова Зеленского о диалоге с Донецком и Луганском

RT на русском14:38

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

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Зеленский указал Макрону на ошибку

Газета.Ru15:52

Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

РИА Новости12:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:59, Вашингтон
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У лидера Megadeth обнаружили рак горла

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Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона

Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:32
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Израильские СМИ узнали о планируемом массированном ударе США по Ирану

В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой дипломатические источники в ООН.
Обновлено в 16:51
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Баскетбол

Неизвестный открыл стрельбу во время спортивного парада в Торонто

Обновлено в 16:56
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим журналистам

В понедельник, 17 июня, в Луганске был открыт памятник погибшим журналистам Игорю Корнелюку и Антону Волошину.
Обновлено в 09:51
Футбол

Гацкан продлил контракт с «Ростовом»

35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
Обновлено в 13:35
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Директор Белгородского НПЗ арестован после жалобы на «прямую линию»

Напомним, ранее работники Белгородского НПЗ во второй раз за неделю записали видеообращение в адрес президента страны.
Обновлено в 10:33
Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста Леониду Волкову

Леониду Волкову в Мосгорсуде сократили срок ареста до 8 суток.
Обновлено в 08:59
Политика

Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".
Обновлено в 16:17
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Москве загорелся склад на Северном речном вокзале

Обновлено в 16:26
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Происшествия

«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»

Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Энергетика

В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефть

В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефть и составит $100,3 за тонну, сообщает пресс-служба Минфина.
Обновлено в 07:18
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Футбол

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Обновлено в 15:50
Здоровье

В Тамбовской области выявлена вспышка бруцеллёза у коров

От одного человека к другому бруцеллёз не передаётся.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Футбол

«Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти

Итальянский футбольный клуб «Рома» выступил с официальным заявлением относительно ухода легендарного Франческо Тотти с должности технического директора.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В 45 хозяйствах в Чемодановке оставили умирать домашний скот

Обновлено в 11:45
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.
Обновлено в 03:07
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