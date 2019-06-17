Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и ЛуганскомRT на русском 12:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Политика
Макрон выступил против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций.
Обновлено в 14:55
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Футбол
«Тамбов» победил солигорский «Шахтер» в товарищеском матче
Обновлено в 12:51
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Общество
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено в 14:36
Экономика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора
В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора».
Обновлено в 12:51
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 представлен в России
Продажи Xiaomi Mi Smart Band 4 начнутся с 8 июля по цене 2990 рублей.
Обновлено в 12:57
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Авто
Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения
Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане
Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Скорая столкнулась с иномаркой в Тамбовской области, погибла фельдшер
Четыре человека пострадали, один погиб в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи в Моршанске Тамбовской области.
Обновлено в 15:20
Интернет
Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email
Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
Политика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Общество
Уровень богатства воронежских семей оказался ниже среднего по России
В 2018 году семьи с одним ребенком в Воронежской области после всех минимальных расходов оставляли свободными 35,5 тыс рублей в месяц, что на 8,5 тысяч больше, чем статистика семей с двумя детьми.
Обновлено в 11:01
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14