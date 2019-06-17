Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и ЛуганскомRT на русском 12:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

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