Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по ДонбассуРБК 14:23

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

РБК14:23

Зеленский указал Макрону на ошибку

Газета.Ru15:52

Зеленский указал на ошибку Макрона

Lenta.ru14:24

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

РИА Новости18:22

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Говорит Москва12:43

Зеленский признал неготовность Украины к диалогу с ДНР и ЛНР

Известия12:33

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

RT на русском12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
Обновлено в 07:48
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Космос

Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом

Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием

Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
Обновлено в 06:52
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Политика

Саакашвили рассказал, что коррупция убивает украинских солдат

Коррупция на Украине убивает огромное количество солдат, не меньшее, нежели "враг".
Обновлено в 17:23
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток

США намерены отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Космос

Астрономы выбрали лучшие места для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе

Астрономы выбирают варианты для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе.
Обновлено в 03:24
Музыка

У лидера Megadeth обнаружили рак горла

Обновлено в 15:27
Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Политика

Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено в 17:37
Политика

Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Михаил Бабич, ранее занимавший пост посла РФ в Белоруссии, назначен заместителем главы Минэкономразвития России.
Обновлено в 06:08
Политика

Умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков

В возрасте 93 лет умер генерал армии, бывший первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Кино

Главный приз «Кинотавра» достался фильму «Бык»

Картина Бориса Акопова «Бык» признана лучшим фильмом на 27 российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное