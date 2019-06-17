Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по ДонбассуРБК 14:23
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова
Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
Обновлено в 07:48
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто
Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием
Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
Обновлено в 06:52
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Политика
Саакашвили рассказал, что коррупция убивает украинских солдат
Коррупция на Украине убивает огромное количество солдат, не меньшее, нежели "враг".
Обновлено в 17:23
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток
США намерены отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Космос
Астрономы выбрали лучшие места для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе
Астрономы выбирают варианты для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе.
Обновлено в 03:24
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Обновлено в 15:27
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Политика
Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено в 17:37
Политика
Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ
Михаил Бабич, ранее занимавший пост посла РФ в Белоруссии, назначен заместителем главы Минэкономразвития России.
Обновлено в 06:08
Политика
Умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков
В возрасте 93 лет умер генерал армии, бывший первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Кино
Главный приз «Кинотавра» достался фильму «Бык»
Картина Бориса Акопова «Бык» признана лучшим фильмом на 27 российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16