Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНРРИА Новости 18:22

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

РИА Новости18:22

Зеленский указал Макрону на ошибку

Газета.Ru15:52

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Говорит Москва12:43

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

РБК14:23

Зеленский указал на ошибку Макрона

Lenta.ru14:24

Зеленский признал неготовность Украины к диалогу с ДНР и ЛНР

Известия12:33

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

RT на русском12:26
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Происшествия

В Испании усилят охрану туристов на лето

Правоохранительные органы Испании намерены разместить около 40 тысяч сотрудников в популярных среди туристов местах для предотвращения возможных терактов, сообщает газета Razon со ссылкой на документ секретариата по вопросам безопасности МВД.
Обновлено в 21:12
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Энергетика

Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Происшествия

Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков

Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Общество

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке

Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Экология

Эксперты развенчали миф об «обитателях-мутантах» в Москве-реке

Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли ее употреблять в пищу, и обитают ли в ее водах рыбы-мутанты с тремя глазами и двумя хвостами.
Обновлено в 20:52
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Здоровье

Врача из Красноярска признали «Лучшим педиатром России»

Первое место в номинации «Лучший педиатр» получила Ольга Цимбалова — врач Красноярской городской детской поликлиники № 2. В номинации «Лучший участковый педиатр» Татьяна Жеребцова из Краснотуранской районной больницы получила второе место.
Обновлено в 09:40
Экономика

Суд признал банкротом страховую компанию «Выручим!» из Екатеринбурга

Свердловский арбитражный суд по требованию кредитора Андрея Сивушкина признал банкротом екатеринбургскую страховую компанию «Выручим!».
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Политика

США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено в 18:56
Космос

Обнаружено древнейшее столкновение галактик

Credit: National Astronomical Observatory of Japan Современные галактики, такие как наш Млечный Путь, пережили бесчисленные слияния.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Общество

Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»

Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Происшествия

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения

На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.
Обновлено в 10:49
Политика

Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США

Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Авто

АвтоВАЗ изменил цветовую палитру Lada Vesta Sport

В ходе планового анализа стоимости и комплектаций автомобилей производства АвтоВАЗ, аналитики выяснили, что обновилась цветовая гамма Lada Vesta Sport.
Обновлено в 08:31
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
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