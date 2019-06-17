Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНРРИА Новости 18:22

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

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