Зеленский заявил о намерении продолжить минский процессЭкономика сегодня 16:01

Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс. Он также подчеркнул, что задачей номер один для него является возвращение «всех заключенных и пленных».

Политика Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.

Общество Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.

Политика Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».

Хоккей НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона Стали известны претенденты на "Норрис Трофи" - приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Происшествия Спасатели ликвидировали пожар в коммуналке на Рубинштейна 15 спасателей с помощью трех единиц техники ликвидировали возгорание к 22:58. Сведения о пострадавших не поступали.

Общество Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.

Экономика «Дом.РФ» выливает вино Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».

Экономика Марина Федина: «По кредитке берешь на время, а отдаешь — навсегда!» Свои личные сбережения держу в частном банке — Московском Кредитном Банке (МКБ), поскольку у него хороший рейтинг и лучшее предложение по процентной ставке по вкладам.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наука Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".

Политика Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.

Космос «Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.

Политика Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».

Авто В России заметно упали продажи люксовых автомобилей В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.

Энергетика Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Происшествия В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Религия В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.