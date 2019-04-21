Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процессЭкономика сегодня 16:01
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс. Он также подчеркнул, что задачей номер один для него является возвращение «всех заключенных и пленных».
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Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Политика
Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах
В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.
Обновлено в 16:32
Общество
Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях
В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Хоккей
НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона
Стали известны претенденты на "Норрис Трофи" - приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в коммуналке на Рубинштейна
15 спасателей с помощью трех единиц техники ликвидировали возгорание к 22:58. Сведения о пострадавших не поступали.
Обновлено в 16:20
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Экономика
«Дом.РФ» выливает вино
Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».
Обновлено в 17:53
Экономика
Марина Федина: «По кредитке берешь на время, а отдаешь — навсегда!»
Свои личные сбережения держу в частном банке — Московском Кредитном Банке (МКБ), поскольку у него хороший рейтинг и лучшее предложение по процентной ставке по вкладам.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Обновлено в 08:11
Наука
Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой
По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".
Обновлено в 16:17
Политика
Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.
Обновлено в 16:00
Космос
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд
Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.
Обновлено в 09:00
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено в 17:51
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено в 13:31
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Энергетика
Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти
Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
Обновлено в 12:36
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Гаджеты
Samsung откладывает запуск Galaxy Fold в Китае
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 11:50
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43