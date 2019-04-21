Политика
Зеленский пообещал «перезагрузить» минский форматREGNUM 15:00
Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля. Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня».
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Зеленский сделал заявление о будущем ЛДНР и сотрудничестве с РФ: «Будет мощная война»
Российский Диалог15:10
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Политика
Зеленский сделал первое заявление после победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов экзитпола и признания поражения Петром Порошенко.
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СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
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Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ
Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
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Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу»
Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.
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Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи
По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Политика
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
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Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
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Политика
Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
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Названа дата релиза Cyberpunk 2077
Обновлено в 07:30
Политика
Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
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Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Обновлено в 12:31
Политика
Суд отказался снять Зеленского с выборов президента Украины
Иск с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты подал наблюдатель Андрей Хилько.
Обновлено вчера в 18:05
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СМИ: Chuwi показала свой мини-лэптоп
Китайский производитель PC и планшетов Chuwi готовит свой вариант компактного ноутбука-трансформера.
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Зеленский назвал задачу номер один после победы
17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
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Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента
Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.
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Почему не стоит пользоваться смартфоном с разбитым экраном – 3 причины
Рассказываем о причинах, по которым использование гаджета с разбитым экраном нужно срочно прекратить.
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Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций
Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.
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Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
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Хоккей
Нападающий «Вашингтона» Оши сломал ключицу и выбыл до конца сезона
Нападающий «Вашингтона» Ти-Джей Оши больше не сыграет за свою команду в этом сезоне из-за перелома ключицы.
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Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41