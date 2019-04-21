Политика

Зеленский пообещал «перезагрузить» минский форматREGNUM 15:00

Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля. Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня».
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Зеленский: мы будем продолжать и перезагружать минский процесс

Комсомольская правда15:16

Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат

REGNUM15:00

Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс

РЕН ТВ14:39

Зеленский: мы будем действовать в любом случае в «Нормандском формате»

Новостной фронт15:00

«Буду продолжать»: Зеленский заговорил об отношениях с Россией

Царьград14:57

Зеленский сделал заявление о будущем ЛДНР и сотрудничестве с РФ: «Будет мощная война»

Российский Диалог15:10

Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс

ТАСС14:58
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика

Зеленский сделал первое заявление после победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов экзитпола и признания поражения Петром Порошенко.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
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Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ

Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Футбол

Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу»

Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.
Обновлено в 14:26
Политика

Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи

По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Наталья Подольская опубликовала фото без макияжа

Под фото звезда написала, что можно позволить быть без макияжа, если иметь идеальные брови.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55 лет

Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что пробудет на телестройке до 55 лет.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 10:24
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Политика

Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Игры

Названа дата релиза Cyberpunk 2077

Обновлено в 07:30
Политика

Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Обновлено в 12:31
Политика

Суд отказался снять Зеленского с выборов президента Украины

Иск с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты подал наблюдатель Андрей Хилько.
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты

СМИ: Chuwi показала свой мини-лэптоп

Китайский производитель PC и планшетов Chuwi готовит свой вариант компактного ноутбука-трансформера.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

Обновлено в 06:28
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Порошенко признал поражение на выборах президента

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в своём штабе призвал всех собравшихся никогда не сдаваться и признал поражение на выборах главы государства.
Обновлено в 13:29
Гаджеты

Почему не стоит пользоваться смартфоном с разбитым экраном – 3 причины

Рассказываем о причинах, по которым использование гаджета с разбитым экраном нужно срочно прекратить.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы

Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций

Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
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Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Оши сломал ключицу и выбыл до конца сезона

Нападающий «Вашингтона» Ти-Джей Оши больше не сыграет за свою команду в этом сезоне из-за перелома ключицы.
Обновлено в 03:38
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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