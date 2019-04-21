Зеленский пообещал «перезагрузить» минский форматREGNUM 15:00

Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля. Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня».

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