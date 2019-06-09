Политика
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»RT на русском 07:10
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе съезда своей партии «Слуга народа» заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать».
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Здоровье
Медики рассказали, как предотвратить развитие вирусного энцефалита
Эксперты рассказали, как предотвратить возникновение вирусного энцефалита. Также они объяснили пути заражения и основные признаки болезни.
Обновлено в 09:25
Политика
Борис Джонсон отказался оплачивать выход Британии из ЕС
Наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Великобритании вместо уходящей в отставку Терезы Мэй Борис Джонсон заявил, что не намерен оплачивать Евросоюзу выход Великобритании при нынешних условиях соглашения.
Обновлено в 09:33
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Футбол
Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»
Обновлено в 09:42
Спорт
В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020
Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Космос
Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы
Ученые пришли к выводу, что Луна замедляет вращение Земли, и это приведет к сильным землетрясениям и разрушит экосистему Планеты.
Обновлено в 02:36
Финансы
Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?
Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Пулково
В Пулково экстренно вернулся лайнер, который выполнял рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
В день рождения мужа Нюша опубликовала свадебное фото
Недавно певица опубликовала снимок с прогулки. На фото она и певица Ханна с детьми.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В ДНР заявили об обесточивании села в Донбассе из-за обстрелов ВСУ
Обновлено 07 июня в 18:15
Происшествия
В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус
Обновлено в 05:15
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Игры
Утечка: стоимость и список проектов Xbox Game Pass для РС
Обновлено в 06:10
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Системы РЭБ взяли под защиту аэродромы
В Западном военном округе свыше десяти групп радиоэлектронной борьбы заступили на защиту аэродромов и других важных объектов от боевых беспилотников.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37