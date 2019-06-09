Политика

Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»RT на русском 07:10

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе съезда своей партии «Слуга народа» заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать».
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Зеленский предложил «отправить в нокаут» старую систему власти

Lenta.ru08:45

Зеленский пообещал отправить старую систему в нокаут

Телеканал 360°07:43

Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

Газета.Ru07:20

Зеленский заявил, что отправил систему в нокдаун, и пригрозил нокаутом

Вести.Ru07:24

Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»

RT на русском07:10

Зеленский пообещал отправить в нокаут старую систему власти на Украине

РИА Новости07:04

Зеленский пообещал отправить в нокаут старую систему власти на Украине

РЕН ТВ07:04
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:00, Ашберн
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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