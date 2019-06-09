Политика
Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»RT на русском 07:10
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе съезда своей партии «Слуга народа» заявил, что политическая система на Украине находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать».
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В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Кузина завоевала бронзу в прыжках в воду на этапе Гран-при в Испании
Россиянка Елизавета Кузина заняла третье место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Испании.
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Политика
Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 65%
Всего в голосовании участвуют почти 12 млн избирателей. Ранее действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах.
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Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
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Мемориал установили в Москве на месте убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Обновлено вчера в 17:11
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Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
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Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
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В России ужесточили наказание за кражу электричества
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Ранним утром 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 238.
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Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
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Названы главные угрозы жизни человечества
Авторы выделили четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.
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Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
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Обновлено в 06:55
Политика
Ким Чен Ын тестирует новый метод казни
Обновлено в 08:39
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского в ходе съезда в Киеве представила своих первых 20 кандидатов на предстоящих досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:07
Кино
Сценаристы назвали причины окончания романа Черной Вдовы и Халка
Во время подкаста Empire сценаристы объяснили свое решение.
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