Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокацииРоссийская газета 00:31
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
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Зеленский назвал готовящуюся провокацию причиной отказа сдавать анализы вместе с Порошенко
Народные новостивчера в 21:49
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
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Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
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Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
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Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила с 1 тыс. до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода.
Обновлено вчера в 05:03
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Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»
Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
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Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy M40 к выходу
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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
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Военные РФ доставили более 4 тонн гумпомощи в провинцию Дераа в Сирии
Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Басыр и Мутбин, расположенные в провинции Дераа.
Обновлено в 01:53
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Авто
Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак
В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии
За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.
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Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире была выставлена на продажу
Автомобиль Ferrari Mondial поступил в продажу на одной из торговых площадок Лос-Анджелеса.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
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В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
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Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу
Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
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Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
В воскресенье, 14 апреля, стартует последний сезон одного из самых известных сериалов мира «Игра престолов», сообщает РИА VladNews.
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Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
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В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
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Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии
SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.
Обновлено 12 апреля в 22:00