Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашенияRT на русском вчера в 16:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.
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с чего всё началось
«Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договоренностей для того, чтобы у нас был мир», – сказал Зеленский в интервью Deutsche Welle, опубликованном в Twitter телеканала.Взгляд.рувчера в 13:38
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