с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.

Происшествия Хулиган распылил перцовый газ у здания петербургской прокуратуры В субботу, 6 июля, стало известно, что накануне утром хулиган распылил перцовый газ у здания прокуратуры Петербурга на Почтамтской улице.

Авто Опубликован список самых крутых автомобилей Джереми Кларксона Эксперты решили опубликовать список самых крутых машин, которыми владеет или ранее владел Джереми Кларксон, ведущий таких известных автошоу как The Grand Tour и Top Gear.

Общество Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Происшествия В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Политика Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.

Футбол Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин» Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Единоборства Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.

Наука В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей Изобретение позволит криогенным реактивным двигателям удерживать ракету на орбите до 30 суток, а не несколько часов.

Происшествия Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.

Общество Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Происшествия В Петербурге началось прощание с подводниками На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Армия и оружие Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.

Политика «Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.

Происшествия Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.

Политика Зеленский в Донбассе заговорил на русском языке Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск, представляя нового главу Донецкой области, перешел на русский язык.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Футбол «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу» Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.

Политика Зеленский назначил нового главу Львовской области Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.