Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашенияRT на русском вчера в 16:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.
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«Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договоренностей для того, чтобы у нас был мир», – сказал Зеленский в интервью Deutsche Welle
, опубликованном в Twitter телеканала.
Взгляд.рувчера в 13:38

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Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения

Газета.Ruвчера в 14:41

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Lenta.ruвчера в 13:50

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ТАССвчера в 13:09
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Хулиган распылил перцовый газ у здания петербургской прокуратуры

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Происшествия

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В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
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Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Ранее появились слухи, что «Зенит» хочет подписать Алексея Сутормина, который всего неделю назад перешел в «Рубин».
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Происшествия

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Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
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Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

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Происшествия

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Происшествия

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В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
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Общество

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В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
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На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
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В Петербурге началось прощание с подводниками

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Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

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«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
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Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Политика

Зеленский в Донбассе заговорил на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск, представляя нового главу Донецкой области, перешел на русский язык.
Обновлено вчера в 09:03
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Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
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Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
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Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
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В трех городах-миллионниках иномаркам принадлежит более 80% парка

Обновлено в 01:01
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В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

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