с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.

Политика В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля» «CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Общество В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.

Происшествия Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.

Экономика Кудрин назвал «печальной» продажу АЗС финской Neste В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Гаджеты В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.

Шоу-бизнес СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Футбол Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.

Происшествия В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Происшествия На юго-востоке Москвы загорелось общежитие Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Происшествия Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.

Шоу-бизнес Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.

Энергетика Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Футбол Тилеманс станет рекордным трансфером «Лестера» Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс в ближайшие дни станет игроком "Лестера".

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

Единоборства Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.

Общество «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.