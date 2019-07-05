Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашенияRT на русском 16:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.
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с чего всё началось
«Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договоренностей для того, чтобы у нас был мир», – сказал Зеленский в интервью Deutsche Welle, опубликованном в Twitter телеканала.Взгляд.ру13:38
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Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
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Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
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Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
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«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
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Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ
Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
Обновлено в 21:13
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Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
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Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
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Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
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Портал Gamingbolt поинтересовался у Remedy, сколько времени потребуется на прохождение грядущей Control.
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Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.
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Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно
Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.
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Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
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Футбол
Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.
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61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
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