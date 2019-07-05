Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашенияRT на русском 16:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.
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с чего всё началось
«Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех минских договоренностей для того, чтобы у нас был мир», – сказал Зеленский в интервью Deutsche Welle
, опубликованном в Twitter телеканала.
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