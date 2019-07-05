с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Видео с соответствующим заявлением главы Украины на своей странице в Twitter опубликовало издание Deutsche Welle.

Политика Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Общество Психологи рассказали, как быть счастливым Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

Происшествия Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова пожаловалась, что врач из Кореи назвала ее жирной Анфиса Чехова в Южной Корее За три дня в Азии Анфиса успела увидеть многое.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Наука Ученые создали помогающие лечить рак бактерии Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.

Политика СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.

Экономика Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.

Энергетика «Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе» Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.

Игры Remedy рассказала о продолжительности Control Портал Gamingbolt поинтересовался у Remedy, сколько времени потребуется на прохождение грядущей Control.

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.

Наука Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.

Наука Следующие генно-модифицированные дети родятся в России Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.

Политика Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.

Политика «Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Космос Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного» Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии» Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».

Футбол Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.