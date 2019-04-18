Политика
Зеленский заявил о готовности распустить Верховную раду УкраиныDaily Storm 02:53
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский, вышедший во второй тур, не исключил возможности досрочного роспуска Верховной рады (парламента страны) в случае своего избрания главой государства. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе не собирается нарушать и «ломать» закон.
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Политика
Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие
На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Хоккей
Лазарев и Величикин продлили контракты с «Амуром»
"Амур" на своем официальном сайте сообщил о подписании контрактов с форвардами Антоном Лазаревым и Игорем Величкиным.
Обновлено в 05:03
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Зеленский назвал неоправданной блокировку «ВКонтакте» на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» были заблокированы на территории страны неоправданно.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Россия отправит на металлолом два атомных крейсера
Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Футбол
Названы даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов
УЕФА в своём официальном «твиттере» огласил даты проведения полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс примерила новый образ
Одни написали, что новый стиль очень идет Эвелине Бледанс, она в нем шикарна и невероятна, другим наоборот категорически не понравилась актриса в образе роковой женщины.
Обновлено в 05:15
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
«Аякс» хочет продлить контракт с тренером тен Хагом до 2024 года
Действующее соглашение 49-летнего голландского специалиста рассчитано до лета 2020 года. «Аякс» предложит тен Хагу контракт до 2024-го.
Обновлено в 05:11
Политика
Греция потребовала репараций от Германии за ущерб от оккупации
Греческий парламент официально поддержал инициативу правительства страны о выдвижении требований к Германии по поводу репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны, сообщило Афинско-македонское агентство новостей.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Двигатель самолета загорелся во Внукове
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
На Горьковском направлении МЖД задерживаются поезда
Несколько поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом, о чем сообщается в Твиттере Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.
Обновлено вчера в 21:54