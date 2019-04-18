Политика

Зеленский заявил о готовности распустить Верховную раду УкраиныDaily Storm 02:53

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский, вышедший во второй тур, не исключил возможности досрочного роспуска Верховной рады (парламента страны) в случае своего избрания главой государства. При этом он подчеркнул, что в этом вопросе не собирается нарушать и «ломать» закон.
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Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны

Эхо Москвы03:03

Зеленский не исключил роспуска рады после выборов президента Украины

Известия04:15

Зеленский заявил, что готов распустить Раду в случае победы

ФАН04:28

Зеленский заявил о готовности после победы на выборах распустить Раду

НТВ03:10

Зеленский готов распустить Верховную Раду в случае победы на выборах

Комсомольская правда04:28

Зеленский заявил, что готов распустить Раду, если уложится в сроки

ТАСС02:19

Зеленский заявил о желании распустить Верховную раду

Московский Комсомолец02:25
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Политика

Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу

По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие

На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Скончалась последняя жена актера Евстигнеева Ирина Цывина

Обновлено в 05:36
Экономика

Менее половины россиян считают себя средним классом

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Хоккей

Лазарев и Величикин продлили контракты с «Амуром»

"Амур" на своем официальном сайте сообщил о подписании контрактов с форвардами Антоном Лазаревым и Игорем Величкиным.
Обновлено в 05:03
Общество

Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 13:09
Политика

Зеленский назвал неоправданной блокировку «ВКонтакте» на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» были заблокированы на территории страны неоправданно.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Россия отправит на металлолом два атомных крейсера

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Футбол

Названы даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА в своём официальном «твиттере» огласил даты проведения полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс примерила новый образ

Одни написали, что новый стиль очень идет Эвелине Бледанс, она в нем шикарна и невероятна, другим наоборот категорически не понравилась актриса в образе роковой женщины.
Обновлено в 05:15
Экономика

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Политика

Зеленский рассказал об отношении к Бандере

Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол

«Аякс» хочет продлить контракт с тренером тен Хагом до 2024 года

Действующее соглашение 49-летнего голландского специалиста рассчитано до лета 2020 года. «Аякс» предложит тен Хагу контракт до 2024-го.
Обновлено в 05:11
Политика

Греция потребовала репараций от Германии за ущерб от оккупации

Греческий парламент официально поддержал инициативу правительства страны о выдвижении требований к Германии по поводу репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны, сообщило Афинско-македонское агентство новостей.
Обновлено в 01:32
Авто

Недовольная покупательница остановила в Китае продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:19
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

На Горьковском направлении МЖД задерживаются поезда

Несколько поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом, о чем сообщается в Твиттере Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Обновлено в 02:40
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.
Обновлено вчера в 21:54
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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