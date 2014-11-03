Политика
Зеленский заявил о готовности пожертвовать постом ради мира в ДонбассеПолит.ру 05:12
Началом диалога по урегулированию ситуации на Донбассе должно стать освобождение всех украинских пленных, подчеркнул Зеленский. Напомним, ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
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Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
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Обновления коснулись не только смартфонов, но также умных часов этого бренда. Так, модель Galaxy Active стала первой обладательницей One UI.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
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Обновлено вчера в 17:21
Политика
Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД
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Обновлено в 04:13
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Обновлено в 04:25
Политика
Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского
Экстренная помощь медиков понадобилась члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Военные учения Франции у берегов Индонезии пошли не по плану
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Обновлено в 04:06
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Общество
McDonald`s намерен открыть dark kitchen
По оценке опрошенных изданием экспертов, стоимость открытия одного крупного объекта формата dark kitchen в среднем составят 2-4 миллиона долларов, тогда как открыть стандартный ресторан McDonald`s стоит до 1,5 миллиона долларов, а точку на фуд-корте в торговом центре - почти вдвое меньше.
Обновлено в 03:52
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Министр обороны Украины Полторак подал в отставку
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada Largus
Обновлено в 06:57
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский отправился на инаугурацию пешком
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где должна пройти его инаугурация.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Синди Кроуфорд продемонстрировала поклонникам фото без макияжа
Синди Кроуфорд на днях продемонстрировала поклонникам фотографию без макияжа.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер
Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15