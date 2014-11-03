Политика

Зеленский заявил о готовности пожертвовать постом ради мира в ДонбассеПолит.ру 05:12

Началом диалога по урегулированию ситуации на Донбассе должно стать освобождение всех украинских пленных, подчеркнул Зеленский. Напомним, ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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По оценке опрошенных изданием экспертов, стоимость открытия одного крупного объекта формата dark kitchen в среднем составят 2-4 миллиона долларов, тогда как открыть стандартный ресторан McDonald`s стоит до 1,5 миллиона долларов, а точку на фуд-корте в торговом центре - почти вдвое меньше.
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