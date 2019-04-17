Зеленский заявил о готовности после победы на выборах распустить РадуНТВ 03:10

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский рассказал о том, что ждет Верховную раду в случае его избрания. Шоумен не исключил, что досрочно распустит парламент.

Зеленский заявил о готовности после победы на выборах распустить Раду

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