Политика
Зеленский заявил о готовности после победы на выборах распустить РадуНТВ 03:10
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский рассказал о том, что ждет Верховную раду в случае его избрания. Шоумен не исключил, что досрочно распустит парламент.
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Технологии
Apple отказывается платить российским сотрудникам зарплату
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров заявила, что американская компания Apple уже скоро как два месяца не платит зарплату своим российским разработчикам.
Обновлено в 08:35
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Главный онколог России сообщил о росте заболеваемости раком
Главный онколог России Андрей Каприн сообщил о росте числа больных раком в стране. По его мнению, это связано с улучшением диагностики.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4%
Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции
Обновлено в 08:13
Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено вчера в 06:17
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Экономика
Медведев поддержал идею объединения ОСАГО и КАСКО
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Политика
В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:48
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Теннис
Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
В третьем сете Медведев сумел отыграть брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс".
Обновлено в 07:24
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Авто
Стартовало производство лимитированной серии Aston Martin DBS 59
В конце 2018 года компания Aston Martin презентовала свою новую модель DBS 59, отметив, что новинка выйдет лимитированным тиражом в количестве всего 24 штуки.
Обновлено в 08:39
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Общество
Три города Крыма присоединились к проекту «Умный город»
Севастополь, Керчь и Ялта стали пилотными площадками для реализации проекта "Умный город".
Обновлено в 06:34
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью
Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 02:30
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16