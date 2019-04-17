Политика
Зеленский заявил о готовности после победы на выборах распустить РадуНТВ 03:10
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский рассказал о том, что ждет Верховную раду в случае его избрания. Шоумен не исключил, что досрочно распустит парламент.
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Армия и оружие
На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией
"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 03:31
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болтона о санкциях против ЦБ Венесуэлы
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Авто
Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения
Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Происшествия
На Тайване произошло сильное землетрясение
Обновлено в 02:09
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Музыка
Кислотно-желтые цвета и Карди Би в клипе Offset на песню «Clout»
Клип снят в кислотно-желтых тонах с повторяющимся видеорядом: Offset в зеркальной комнате, на фоне желтого фона и вентилятора, куда позже присоединяется Карди, которая сидит на коленях у мужа.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Ялте начинает работу пятый международный экономический форум
V Ялтинский международный экономический форум начал работу в Крыму 18 апреля.
Обновлено в 02:16
Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Наука
Физики смогли предсказать квантовое будущее
Квантово-информационный процессов способен генерировать сценарии будущего при помощи квантовой суперпозиции, которая взаимоисключает различные состояния, по аналогии с теоремой Шредингера.
Обновлено 15 апреля в 08:48