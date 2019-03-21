Политика

Зеленский заявил о готовности остановить войну в ДонбассеЭкономика сегодня 15:39

О ситуации в Донбассе высказался участник второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский. Он считает, что войну на востоке стране необходимо остановить и пообещал приложить к этому усилия, если станет президентом.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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