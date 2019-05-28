Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейИзвестия 11:33

Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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