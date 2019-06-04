Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости вчера в 11:23
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой
RT на русскомвчера в 14:33
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
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Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
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Экономика
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Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
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Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
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Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
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Гаджеты
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В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 08:00
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 20:15
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Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Единоборства
Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье
Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Культура
Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале
Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» начались в России сегодня.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Президент Болгарии назвал ПМЭФ важной платформой обмена идеями
Президент Болгарии Румен Радев считает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) одной из ведущих платформ в мире для обмена идеями.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента
Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей
Карло: у Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить
Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено вчера в 03:12