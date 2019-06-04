Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости вчера в 11:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Коммерсантъвчера в 11:19

Зеленский в НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией

РБКвчера в 12:45

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

РИА Новостивчера в 11:23

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

ТАССвчера в 11:22

Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой

RT на русскомвчера в 14:33

Зеленский сделал заявление по поводу переговоров с Россией

News.ruвчера в 11:13

Зеленский в Брюсселе заявил о готовности вести переговоры с РФ

ФАНвчера в 11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено вчера в 15:02
Экономика

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено вчера в 01:00
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:55
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи

Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Единоборства

Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье

Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Культура

Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале

Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты

В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» начались в России сегодня.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Президент Болгарии назвал ПМЭФ важной платформой обмена идеями

Президент Болгарии Румен Радев считает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) одной из ведущих платформ в мире для обмена идеями.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В РКК «Энергия» проникли неизвестные

Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей

Карло: у Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить

Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено вчера в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное