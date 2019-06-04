Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Читать в источнике
Оценить264
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Полиция начала проверку после проникновения в РКК «Энергия»
Полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества.
Обновлено в 14:58
Политика
В Кремле оценили назначение Кучмы представителем по Донбассу
Москва считает экс-президента Украины Леонида Кучму авторитетным и компетентным деятелем, однако в урегулировании конфликта в Донбассе важна еще и концептуальная позиция главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Ольга Бузова сегодня презентовала новый клип. Поздравить певицу пришли многие звезды шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Обновлено в 15:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о расширении присутствия США и альянса в Польше
Во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и США все больше расширяют присутствие на польской территории.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Препараты должны быть доступны для всех
Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.
Обновлено в 15:10
Политика
Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Мендель
Действующий президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем.
Обновлено вчера в 08:42
Культура
Сарик Андреасян поддержал BadComedian
Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Футбол
Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
Обновлено в 12:35
Религия
В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России
Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 13:40
Политика
В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Космос
Астрономы зарегистрировали гамма-пульсации на пульсаре J0952-0607
Пульсары представляют собой высоко намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие пучки электромагнитного излучения.
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Названа стоимость телевизоров-картин Samsung для России
Телевизоры The Frame от компании Samsung, которые еще получили второе название телевизоров-картин, вскоре появятся в продаже в России.
Обновлено в 12:44
Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Футбол
Сборная России стартовала с победы на «Мемориале Валентина Гранаткина»
Юношеская сборная России (U-18) обыграла команду Индии в первом туре группового раунда турнира «Мемориал Валентина Гранаткина» в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:51
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08