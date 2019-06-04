Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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