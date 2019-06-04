Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Футбол
Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку
Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году
Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Теннис
Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в полуфинал турнира
Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Турнир Большого шлема проходит в Париже.
Обновлено в 13:05
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,87% - до 2706,29 пункта, индекс РТС упал на 0,58%, до 1307,55 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:34
Экономика
Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума
Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%).
Обновлено в 07:09
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Муж Ирэны Понарошку стал «дедушкой»
Телеведущая, блогер, счастливая жена и мама Ирэна Понарошку не придает значения ощутимой разнице в возрасте между собой и мужем.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Воевавшего в Сирии спецназовца убили в Подмосковье
Обновлено 02 июня в 23:29
Футбол
Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».
Обновлено в 12:24
Происшествия
На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды
Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Роспотребнадзор назвал недостающие в рационе россиян продукты
«100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 11:56
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала пророчество, какой станет ее дочь через 5 лет
Певица сделала необычный портрет Лизы.
Обновлено в 10:00
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня
Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Политика
ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Общество
Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек
Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.
Обновлено в 11:21
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» вышла замуж за возлюбленного, который ее избил
Звезда "Дома-2" Ольга Жарикова вышла замуж за своего молодого человека Виктора Соловьева, хотя еще совсем недавно она обвиняла его в агрессивном поведении.
Обновлено в 10:02
Религия
Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ
Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33