Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Зеленский заверил Европу в готовности к переговорам с Россией

Газета.Ru13:06

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

РИА Новости11:23

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

ТАСС11:22

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

RT на русском11:20

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Коммерсантъ11:19

Зеленский сделал заявление по поводу переговоров с Россией

News.ru11:13

Зеленский в Брюсселе заявил о готовности вести переговоры с РФ

ФАН11:11
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Обновлено в 07:13
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Испытания новейшего комплекса ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году

Государственные испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году.
Обновлено вчера в 20:40
Теннис

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в полуфинал турнира

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Турнир Большого шлема проходит в Париже.
Обновлено в 13:05
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,87% - до 2706,29 пункта, индекс РТС упал на 0,58%, до 1307,55 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:34
Экономика

Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума

Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%).
Обновлено в 07:09
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Транспорт

Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»

В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Общество

В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера

«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Муж Ирэны Понарошку стал «дедушкой»

Телеведущая, блогер, счастливая жена и мама Ирэна Понарошку не придает значения ощутимой разнице в возрасте между собой и мужем.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Воевавшего в Сирии спецназовца убили в Подмосковье

Обновлено 02 июня в 23:29
Футбол

Сарри высказался о возможной работе в «Ювентусе» после «Наполи»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли он возглавить «Ювентус» после того, как несколько лет работал с «Наполи».
Обновлено в 12:24
Происшествия

На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды

Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера.
Обновлено в 13:01
Здоровье

Роспотребнадзор назвал недостающие в рационе россиян продукты

«100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 11:56
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала пророчество, какой станет ее дочь через 5 лет

Певица сделала необычный портрет Лизы.
Обновлено в 10:00
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня

Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Политика

ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Общество

Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек

Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Валенсия» установила на «Месталье» памятник преданному болельщику

Обновлено в 07:30
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» вышла замуж за возлюбленного, который ее избил

Звезда "Дома-2" Ольга Жарикова вышла замуж за своего молодого человека Виктора Соловьева, хотя еще совсем недавно она обвиняла его в агрессивном поведении.
Обновлено в 10:02
Религия

Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ

Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
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