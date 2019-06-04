Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Наука
Голландцы создадут экономичный самолёт V-образной формы
Голландская авиакомпания KLM профинансировала новый авиационный проект, способный в корне изменить представления о форме и компоновке коммерческих самолётов.
Обновлено в 14:25
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Политика
В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
Обновлено в 12:58
Авто
Завтра начнутся официальные продажи Haval F7
Обновлено в 06:55
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график
Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Футбол
У «Фиорентины» может смениться владелец за 165-170 миллионов евро
Бизнесмен планирует завершить поглощение клуба на текущей неделе за 165-170 миллионов евро.
Обновлено в 17:26
Спорт
Российские волейболистки сыграют с Бельгией в Лиге Наций
Накануне российские волейболистки проиграли команде Турции со счетом 0:3, сборной Японии с тем же счетом, а также сборной Германии, тоже в трех партиях.
Обновлено в 06:15
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо самого младшего сына
4 июня три года исполнилось самому младшему сыну звезды Роману и отцу малыша 41-летнему Антуану Арно.
Обновлено в 17:06
Единоборства
Команда Джошуа сообщила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа воспользовалась опцией о проведении реванша с американским боксером мексиканского происхождения Энди Руисом.
Обновлено в 15:05
Кино
Мединский прокомментировал вырезанные из «Рокетмена» сцены
Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение прокатчика вырезать ряд сцен из российской версии фильма "Рокетмен".
Обновлено в 15:16
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
Спорт
Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом
Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21