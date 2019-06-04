Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

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Зеленский в НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой

RT на русском14:33

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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ФАН11:11
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Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
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Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
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МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

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Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
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Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
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Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
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Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
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