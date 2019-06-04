Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой

RT на русском14:33

Зеленский заверил Европу в готовности к переговорам с Россией

Газета.Ru13:06

Зеленский сделал заявление по поводу переговоров с Россией

News.ru11:13

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

ТАСС11:22

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Коммерсантъ11:19

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

РИА Новости11:23

Зеленский в Брюсселе заявил о готовности вести переговоры с РФ

ФАН11:11
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Авто

Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar

Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ

Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:44
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Общество

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Единоборства

UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби

В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
Обновлено в 14:34
Политика

Си Цзиньпин: отношения Китая и России достигли беспрецедентного уровня

Обновлено в 12:08
Политика

Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Политика

Трамп заявил, что не видел протестов в Лондоне

Обновлено в 10:39
Экономика

Самый богатый человек в мире купит новую квартиру

Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

После встречи с Зеленским генсек НАТО сделал заявление по Крыму

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что администрация главы украинского государства готовит стратегию "возвращения Крыма", которую планируют обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита Владимира Зеленского в Брюссель.
Обновлено в 12:38
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Муж Ирэны Понарошку стал «дедушкой»

Понарошку шутит, что из-за «взрослой» внешности ее супруга, его часто называют дедушкой.
Обновлено в 11:36
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июне

Обновлено в 07:01
Футбол

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

Обновлено в 12:33
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 10:37
Политика

Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США

Если вооруженный конфликт России и США действительно произойдет, то не в Сирии, а, скорее, на Украине, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
Обновлено в 13:39
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
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