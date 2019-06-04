Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РоссиейРИА Новости 11:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой

RT на русском14:33

Зеленский в Брюсселе заявил о готовности вести переговоры с РФ

ФАН11:11

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

РИА Новости11:23

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

ТАСС11:22

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Коммерсантъ11:19

Зеленский сделал заявление по поводу переговоров с Россией

News.ru11:13

Зеленский в НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией

РБК12:45
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Политика

Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Игры

SEGA анонсировала последние 12 игр для миниатюрной SEGA Mega Drive

SEGA анонсировала последнюю партию проектов для миниатюрной SEGA Mega Drive, причём компания подготовила небольшой сюрприз для покупателей консоли — вместо сорока тайтлов в комплекте будет сорок две игры.
Обновлено в 09:09
Общество

МГУ, Физтех и МИФИ возглавили рейтинги вузов России

Напомним, 2 июня был опубликован рейтинг вузов RAEX, в котором тройка лучших вузов России также состояла из МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и МИФИ.
Обновлено в 13:45
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник разговения Ураза-байрам

Празднование Ураза-байрама проходит в течение трех дней.
Обновлено в 04:31
Здоровье

«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»

Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Тренер «Шахтера» Фонсека договорился с «Ромой» о контракте на 3 года

Сообщается, что по действующему соглашению Фонсеки с «Шахтером», украинский клуб в случае его ухода может запросить отступные в размере 5 миллионов евро.
Обновлено в 15:47
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Технологии

Сбербанк купил портал Rabota.ru

Как ранее сообщали «Кубанские новости», Сбербанк собирается купить портал для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 10:58
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Футбол

В Армении выпустили почтовую марку с изображением футболиста Мхитаряна

Изображение полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна появилось на почтовых марках в Армении.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина

Обновлено в 08:42
Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:51
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено в 18:22
Экономика

Сделка по созданию AliExpress Russia будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию предприятия AliExpress Russia может быть закрыта уже на этой неделе, 5 июня. Об этом сегодня, 4 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:29
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Кино

Чета Виторганов, семья Охлобыстиных и Елена Беркова с женихом встретились на премьере фильма «Донбасс. Окраина»

4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.
Обновлено в 18:02
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