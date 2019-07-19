Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Футбол Зидан определился с линией атаки «Реала» Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

Политика Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».

Культура Инна Чурикова экстренно госпитализирована Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня».

Политика Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2» Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».

Армия и оружие Глава МО Турции: Исключение Турции из программы F-35 ослабит мощь НАТО Исключение Вашингтоном Анкары из программы F-35 в качестве ответной меры на поставки в страну российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 окажет «неблагоприятное» воздействие на мощь НАТО, особенно на ее южный фланг.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Интернет Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.

Политика В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

Шоу-бизнес Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле В стильном брючном костюме канареечного цвета, в золотистых туфлях Алла Пугачева все-таки посетила с Максимом Галкиным фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходит в эти дни в Юрмале.

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Происшествия 8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".

Путешествия Туристы Кубани получили штрафы за отказ платить курортный сбор Побывавшие на курортах Краснодарского края туристы, которые не пожелали оплатить курортный сбор, начали получать штрафы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Шоу-бизнес Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Происшествия РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха 18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.

Политика СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе в Турции Юлианна Караулова полностью обнажилась на отдыхе в Турции. Провокационный снимок звезда разместила на странице в Instagram.

Гаджеты Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.

Футбол Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака» Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".

Армия и оружие Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.