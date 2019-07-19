Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на СенцоваREGNUM 04:41
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
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Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Происшествия
Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом
Обновлено в 07:10
Культура
Инна Чурикова экстренно госпитализирована
Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Глава МО Турции: Исключение Турции из программы F-35 ослабит мощь НАТО
Исключение Вашингтоном Анкары из программы F-35 в качестве ответной меры на поставки в страну российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 окажет «неблагоприятное» воздействие на мощь НАТО, особенно на ее южный фланг.
Обновлено в 02:43
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле
В стильном брючном костюме канареечного цвета, в золотистых туфлях Алла Пугачева все-таки посетила с Максимом Галкиным фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходит в эти дни в Юрмале.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево
Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Путешествия
Туристы Кубани получили штрафы за отказ платить курортный сбор
Побывавшие на курортах Краснодарского края туристы, которые не пожелали оплатить курортный сбор, начали получать штрафы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 06:16
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся
За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Политика
СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии
В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.
Обновлено в 07:05
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе в Турции
Юлианна Караулова полностью обнажилась на отдыхе в Турции. Провокационный снимок звезда разместила на странице в Instagram.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.
Обновлено в 01:26
Общество
Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:32